Willie Peyote: biografia, età, fidanzata, frasi e laurea

Willie Peyote è uno dei cantanti in gara a Sanremo 2021. Gareggia al Festival con il brano Mai Dire Mai (la Locura).

Biografia

Willie Peyote, all’anagrafe Guglielmo Bruno, è nato a Torino il 28 agosto 1985. Ciò significa che ha attualmente 35 anni e che ne compirà 36 nell’estate 2021.

Il suo primo album di studio, Manuale del Giovane Nichilista, risale al 2011. Nel 2014 ha pubblicato invece Non è il Mio Genere, il genere umano. Negli anni successivi, il concorrente di Sanremo 2021, che è al suo esordio all’Ariston, ha pubblicato i dischi Educazione Sabauda, Sindrome di Tôret, Iodegradabile.

Fidanzata

Grande tifoso della squadra del Torino e profondamente legato alla sua città natale, Willie Peyote non ha mai rivelato nulla di preciso sulla sua vita sentimentale. Attualmente non si sa se sia o meno fidanzato. In merito all’amore, ha dichiarato di avere, esattamente come nel canto, alte pretese su di sé, riflettendo tutto questo sulle persone con cui ha a che fare.

Frasi

Ecco alcune delle frasi più belle delle canzoni di Willie Peyote.

Racconto la tua fine in anticipo tipo spoiler.

Scrivo per i posteri pitture rupestri, ma resto anonimo | non voglio neanche il nome sul citofono.

Torino, mentalità ultras vecchia maniera, | solo in qualche vecchia foto sta città era bianca e nera.

Il tempo che passiamo insieme a volte mi fa male, a volte bene, | a volte sembra sale, a volte miele, | a volte mi prende nella bocca dello stomaco e mi stringe, | a volte sembra vero e a volte finge.

Parole vuote ammassate, | prive di vita, impilate, | come un fossa comune, | come ogni cosa che fate.

Ho costruito intorno a me un castello con muri di forse | dove sono il re e il giullare di corte, | dove sono i “se” in queste frasi contorte, | perché scegliere quella tra mille altre porte.

Laurea

Willie Peyote è laureato in Scienze Politiche. Il cantante ha discusso una tesi dedicate alle rivolte scoppiate a seguito del pestaggio, nel 1992, del taxista afroamericano Rodney King da parte di alcuni agenti della Polizia di Los Angeles.