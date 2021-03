Alberto Radius, chi è: età, moglie, figlio e vita privata

Alberto Radius è il chitarrista romano che salirà sul palco di Sanremo 2021 assieme ai Makamass per accompagnare il duo Coma_Cose nella cover de Il Mio Canto Libero di Lucio Battisti.

Tra i grandi nomi della musica italiana, Alberto Radius, dopo essersi trasferito dalla sua città a Milano, ha fatto parte del gruppo musicale de I Quelli, band che ha rappresentato il primissimo nucleo della Premiata Forneria Marconi.

A dare una svolta alla sua carriera è stata però la fondazione del complesso Formula 3, il cui nome è entrato nella storia della musica grazie al brano Questo Folle Sentimento, canzone di Lucio Battisti, con il quale ha lavorato a lungo.

Età

Alberto Radius è nato a Roma il 1° giugno 1942. Ciò significa che ha attualmente 78 anni e che, a inizio estate 2021, ne compirà 79.

Moglie

Come si chiama la moglie di Alberto Radius? In merito non si hanno informazioni. Sulla cresta dell’onda da più di 50 anni, il chitarrista romano, che ha all’attivo 12 album in studio, non ha mai messo in primo piano particolari informazioni sulla sua vita sentimentale.

Figlio

Alberto Radius ha un figlio. Come già detto, essendo l’artista parco di dettagli sulla sua vita privata, di lui si sa pochissimo. Radius lo ha citato in un’intervista in cui ha criticato i talent show, affermando di aver dovuto dire al figlio, entusiasta per la canzone Triangolo di Renato Zero, che si trattava di un pezzo con diversi decenni di storia alle spalle.

Vita privata

Come già detto, sulla vita privata di Alberto Radius non si ha alcuna informazione ufficiale.