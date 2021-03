Neffa: età, vero nome, vita privata, fidanzata

Neffa è un famoso cantante italiano oltre ad essere anche rapper e produttore discografico. Il suo esordio è stato come un batterista in gruppi hardcore durante gli anni ’90.

Neffa, il cui vero nome è Giovanni Pellino, è nato il 7 Ottobre del 1967 a Scafati ed oggi ha 53 anni. Ha iniziato a lavorare nel campo della musica nel 1988 e durante la sua carriera ha pubblicato ben 9 album musicali.

Tra i gruppi musicali con i quali ha collaborato e lavorato si sottolineano i Sangue Misto ed i Negazione mentre dal 2010 fa parte dei Due di Picche. Il cantante è soprannominato come l’artista dai due volti, ma probabilmente spesso sono anche di più. Infatti è nato all’interno del punk e poi negli anni ’90 si è addentrato nel mondo del rap italiano: ne è addirittura diventato uno dei maggiori pionieri.

Dopo di che negli anni duemila ha mostrato una magnifica vena soul. Adesso andiamo a vedere anche qualche curiosità sulla sua vita privata.

Neffa, Nina Zilli e fidanzata

Neffa innanzi tutto non ha figli e non è mai stato sposato anche se da giovane, così come anche lui ha raccontato c’è andato molto vicino. L’unica storia della quale siamo a conoscenza è quella con Nina Zilli con la quale vi è stato un grande amore ma spesso tormentato. La storia, poi, si è conclusa all’improvviso.

Tra le tante curiosità su Neffa possiamo sottolineare che l’artista è alto 1 metro e settantacinque e che ama il Napoli così come ama il calcio. Il suo nome d’arte proviene appunto dal mondo calcistico: si tratta di Gustavo Neffa, un ex calciatore che ha giocato nella Cremonese.