Neffa, tuona Nina Zilli: “Ho sofferto tanto…”

Nina Zilli è stata probabilmente l’unica fidanzata di Neffa e qualche tempo fa su Vanity Fair ha commentato proprio la loro storia d’amore. Il suo vero nome è Maria Chiara Fraschetta ed è nata il 2 Febbraio 1980 a Piacenza. Oggi ha 41 anni ed alta 1,74m. Dopo la storia appunto con Neffa adesso il suo partner è Daniele Lazzarin. Ma torniamo a parlare di quell’intervista.

“Tutto è iniziato come una favola – sottolinea Nina Zilli – ma presto le cose sono iniziate ad andare male”. Tra loro infatti le cose sono sempre state molto altalenanti ed addirittura confida che le amiche le dicevano di aver scelto lui per punirsi. “La verità – continua – è che seguo il mio istinto”.

La storia tra Neffa e Nina Zilli è durata poco meno di un anno. A concludere il rapporto è stata proprio la donna che era arrivata ad un punto in cui stava veramente male. “La nostra era proprio incompatibilità: io sapevo cosa provavo, lui no”. Infatti proprio la cantante a Vanity Fair ha detto che quando si arrivava alla domanda “sei innamorato?” Neffa non sapeva mai rispondere.

“Non si fida delle persone”. Questo è il concetto chiave e l’idea che ha voluto far passare di Neffa ai microfoni del noto giornale di gossip italiano. “Ho provato in tutti i modi a farlo aprire con me ma era una battaglia persa”. Entrambi hanno sofferto quando è finita ma la cosa buffa, così come sottolinea, è che la loro canzone Schema Libero parlava proprio del giorno in cui si sarebbero lasciati.