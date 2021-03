Neri per caso: che fine hanno fatto?

I Neri per Caso calcheranno il palco di Sanremo 2021 affiancando Ghemon nella serata delle cover e proponendo un medley che comprende anche Le Ragazze, uno dei loro più grandi successi.

Gruppo che ha portato in Italia la musica a cappella, I Neri per Caso hanno trionfato al Festival nel 1995 proprio con Le Ragazze. Che fine hanno fatto? Scopriamolo assieme!

Cosa fanno oggi i Neri per Caso?

Prima di entrare nel vivo delle informazioni su quello che fanno oggi i Neri per Caso, ricordiamo che, dal 2015, la band è formata da:

Ciro Caravano

Gonzalo Caravano

Domenico Pablo Caravano

Mario Crescenzo

Massimo de Divitiis

Daniele Blaquier

Prima dell’anno sopra citato, nella band era presente Diego Caravano.

Dopo il successo al Festival di Sanremo 1995, il gruppo ha pubblicato alcuni lavori discografici di successo, tra i quali è possibile citare l’album Angoli Diversi, uscito nel 2008. Questo disco li ha visti interpretare diverse cover duettando con gli artisti dei brani originali, tra i quali è possibile citare Raf, Lucio Dalla, Luca Carboni, Claudio Baglioni (tra gli altri).

Qualche anno dopo, hanno omaggiato le voci femminili della musica italiana con l’album Donne. Dopo l’abbandono del gruppo da parte di Diego Caravano, hanno pubblicato, nel 2016, l’album Neri per Caso 2.0. Al 2019 risale invece un disco di cover dedicato ai Fab Four, l’album We Love Beatles.