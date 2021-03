Nesli, tutto su di lui: età, fidanzata, fratello e Fabri Fibra

Nesli calcherà il palco di Sanremo 2021 nel corso della serata delle cover. Il rapper di Senigallia duetterà sul suo brano La Fine con Fasma. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata.

Età

Nesli, il cui vero nome è Francesco Tarducci, è nato a Senigallia, città delle Marche, il 29 dicembre 1980. Ciò significa che ha attualmente 40 anni e che ne compirà 41 a fine anno.

Fidanzata

Chi è la fidanzata di Nesli? Sulla vita sentimentale del cantante e produttore non si hanno attualmente notizie ufficiali. In passato, il suo nome è stato associato a quello di Emma Marrone. Ai tempi – si parla del 2013 – le voci di flirt tra i due artisti non sono mai state confermate.

Fratello

Nesli è il fratello minore di Fabri Fibra. Il cantante di successi come Fenomeno e Il Mio Amico – quest’ultimo brano è un duetto con Madame, in gara a Sanremo 2021 con il brano Voce – è nato 4 anni prima rispetto a Nesli.

Fabri Fibra

Nesli e Fabri Fibra – che hanno una sorella di nome Federica – hanno un rapporto all’insegna della conflittualità. In occasione di un’intervista rilasciata nel 2016 a Vanity Fair, il cantante de La Fine ha definito il fratello “un ingrato”, affermando che avrebbero potuto essere “una bellissima storia italiana”.