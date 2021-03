Sergio Rubini: età, moglie, figli, vita privata e film

Sergio Rubini, uno degli attori più talentuosi del panorama italiano, affiancherà Lo Stato Sociale, che porterà sul palco anche i lavoratori dello spettacolo, nel corso della serata delle cover di Sanremo 2021. Il guppo bolognese ha scelto il brano Non è per Sempre degli Afterhours. Scopriamo qualcosa di più in merito a Rubini.

Età

Sergio Rubini è nato a Grumo Appula, Comune in provincia di Bari, il 21 dicembre 1959. L’attore ha quindi attualmente 61 anni e ne compirà 62 a fine anno.

Moglie

Sergio Rubini è attualmente legato alla sceneggiatrice Carla Cavalluzzi. La coppia non è sposata. Parlando del loro rapporto, Rubini ha affermato di voler “amare senza legami”.

Rubini e la Cavalluzzi sono una coppia anche nel lavoro. Come specificato dall’attore stesso nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa, da diverso tempo firmano assieme le sceneggiature.

Figli

Sergio Rubini non ha figli.

Vita privata

La vita privata di Sergio Rubini è nota anche per il matrimonio con Margherita Buy. I due attori, che si sono conosciuti all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica di Roma, sono stati marito e moglie dal 1991 al 1993.

Film

Sergio Rubini ha fatto parte del cast di decine e decine di film. Il suo esordio sul grande schermo risale al 1985 davanti alla macchina da presa di Andrea Barzini per Desiderando Giulia. Nel 2019, invece, ha recitato in Se mi Vuoi Bene, pellicola di Fausto Brizzi.

Rubini, come già detto, è anche sceneggiatore oltre che regista (nel 1991, ha vinto per il film La Stazione il Nastro d’Argento come miglior regista esordiente).