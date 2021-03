Sinisa Mihajlovic, biografia: età, figli, moglie, malattia e Covid

Sinisa Mihajlovic è probabilmente uno degli sportivi più importanti ed amati d’Italia. La sua carriera nella nostra nazione inizia tra le fila della Sampdoria per poi passare alla Lazio ed all’Inter. Proprio con l’Inter poi inizia la sua carriera da allenatore ed era il vice di Roberto Mancini. Attualmente allena il Bologna in Serie A.

Sinisa Mihajlovic è nato il 20 Febbraio 1969 a Vukovar in Croazia. Oggi ha 52 anni ed è alto 1,85m. Dal 1995 è sposato con Arianna Mihajlovic. I due hanno avuto sei figli: Viktorija, Virginia, Dusan, Marco, Nicholas e Miroslav.

Sinisa Mihajlovc – Moglie

Arianna Rapaccioni è la moglie di Sinisa Mihajlovic. Non si sa quando sia nata ma si sa che è di Roma. Già a venti anni lavorava nel campo della televisione come soubrette e l’abbiamo vista con Fabrizio Frizzi nella trasmissione Luna Park.

Sinisa Mihajlovc – Malattia e Covid

Sinisa Mihajlovic negli ultimi anni purtroppo ha fatto molto parlare di se in negativo. E’ stato infatti colpito prima dalla leucemia e fu costretto a stare lontano dai campi per molti mesi fino a tornare ed essere seguito da una equipe medica che lo controlla quotidianamente. Dopo di che è arrivato anche il Covid: giorni di apprensione ma fortunatamente ne è uscito, anche in questo caso, da leone quale è Sinisa Mihajlovic.