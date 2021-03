AMADEUS | Il dramma della malattia: “Stavo morendo…”

Amadeus è probabilmente il conduttore televisivo più amato dagli italiani e sta dimostrando, anche quest’anno, la sua bravura durante il Festival di Sanremo 2021. Riuscire a dominare, nel vero senso della parola, il palco dell’Ariston non è certo facile ma grazie alla sua esperienza ed anche alla sua forza di volontà sta conducendo un Festival senza precedenti. Ospiti di lusso, cantanti importanti: l’unica cosa che manca, purtroppo, è il pubblico. Ma su questo non c’è stato nulla da fare.

Amadeus è nato il 4 Settembre del 1962 ed oggi ha 58 anni. E’ nato a Ravenna ed il suo nome completo è Amedeo Sebastiani. E’ stato sposato per due volte: dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino e dal 2009 con Giovanna Civitillo. Il conduttore ha anche due figli: Alice che è nata dal primo matrimonio, quello con la Di Martino, e Josè Alberto, nato invece dal matrimonio con Giovanna.

Amadeus | Malattia

Qualche tempo fa ha fatto molto parlare di sè a causa di una storia che ha raccontato proprio Amadeus. Su “Oggi”, uno dei più importanti giornali italiani, infatti ha sottolineato di aver lottato tra la vita e la morte a causa di una brutta malattia che lo aveva colpito.

Amadeus aveva 7 anni quando si è ammalato di nefrite. Questa malattia lo ha messo letteralmente in ginocchio e spesso lui pensava di non riuscire a superarla. Ha avuto paura di morire. Tantissimi furono ai tempi i giorni passati da Amadeus in ospedale ed a fargli forza vi erano i genitori che hanno pregato tantissimo per la sua guarigione.

Dopo tanto tempo comunque Amadeus è tornato alla normalità ed oggi tutti lo conoscono come uno dei conduttori televisivi più bravi in Italia. Come abbiamo già detto, adesso, è sposato con la bellissima Giovanna Civitillo ed ha due figli: Alice e Josè Alberto.