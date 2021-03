Arisa ed il desiderio del viaggio in autobus: la storia

Arisa è in gara a Sanremo 2021 con la canzone Potevi Fare di Più, brano scritto da Gigi D’Alessio. La cantante, che al Festival ha trionfato nel 2014 con Controvento, ha un sogno speciale di cui ha parlato qualche anno fa.

Arisa: il sogno del viaggio in autobus

Arisa, che all’anagrafe si chiama Rosalba Pippa e che nel corso della serata dei duetti si è esibita con Michele Bravi sulle note del brano Quando, ha il sogno di fare… un viaggio in autobus.

Quando le è stato chiesto il perché di questo desiderio particolare, ha detto che, durante un viaggio in autobus, si sta sempre vicino alla stessa persona e, per questo, si ha abbastanza tempo per conoscerla davvero.