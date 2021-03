Beatrice Venezi, chi è: età, altezza, fidanzato

Beatrice Venezi è una celebre direttrice d’orchestra. Il giovane talento della musica è pronta a calcare il palco di Sanremo 2021 nel corso della serata del 5 marzo 2021. Scopriamo qualcosa di più su di lei!

Età

Beatrice Venezi, selezionato nel 2018 da Forbes fra i 100 leader del futuro under 30, è nata a Lucca il 5 marzo 1990. Ciò significa che la sera stessa della sua presenza a Sanremo 2021 compirà 31 anni.

Altezza

Non ci sono informazioni in merito all’altezza di Beatrice Venezi.

Fidanzato

Chi è il fidanzato di Beatrice Venezi? La talentuosa direttrice d’orchestra, che si è esibita in numerosi teatri in giro per il mondo ed è nota per il suo amore nei confonti della sperimentazione nel mondo della musica, è molto riservata sulla sua vita sentimentale.

Tra i giudici di AmaSanremo, in occasione di un’intervista a Vanity Fair ha dichiarato di avere una persona al suo fianco. Non ha rivelato il nome, ma ha specificato che non lavora nel mondo della musica e che è straniero. Inoltre, ha affermato che prima o poi vorrebbe un figlio.