Beatrice Venezi, chi è: età, carriera, fidanzato

Beatrice Venezi è una famosa direttrice d’orchestra italiane che si è esibita inoltre all’interno di teatri internazionali: è stata infatti in Spagna, Giappone e Canada, ma anche in Argentina, Stati Uniti e Libano. Inoltre proprio qualche anno fa, nel 2017, il Corriere della Sera la ha segnalata come una delle cinquanta donne più creative dell’anno.

Beatrice Venezi è nata a Lucca il 5 Marzo del 1990 ed oggi ha 31 anni. Durante la sua carriera si è esibita in diversi posti oltre che in Italia. Ha iniziato grazie al diploma preso presso il Conservatorio Verdi di Milano con il massimo dei voti e poi ha studiato in accademie specializzate. Il primo saggio è stato pubblicato sulla Rivista Codice 602.

Nel 2005 ha vinto il primo premio presso il Concorso nazionale di interpretazione pianistica ed inizia così a collaborare con varie orchestre sia nazionali che internazionali. Dal 2015 lavora per l’orchestra Scarlatti di Napoli ed anche con vari festival italiani.

Beatrice Venezi | Fidanzato

La famosa Beatrice Venezi, nonostante sia un personaggio molto noto, è riuscita sempre a tenere di lato e togliere dai riflettori la sua vita privata. Per questo motivo non si sa se sia o meno fidanzata anche se qualche tempo fa sarebbe stata vista insieme ad un uomo che potrebbe essere il suo fidanzato: purtroppo però non si hanno grandi informazioni a riguardo.