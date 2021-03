Chi ha vinto Sanremo Giovani: ecco la canzone vincitrice delle Nuove Proposte

Sanremo Giovani è arrivato alla sua conclusione e si conosce dunque chi ha vinto l’edizione del 2021. Il Festival di Sanremo, infatti, arrivato alla sua quarta serata, prevede per questa sera la Finalissima della sezione Giovani, noti anche come nuove proposte.

In gara, inizialmente, erano in otto: durante la prima serata infatti vi sono state le prime due eliminazioni e durante la seconda serata le restanti due eliminazioni. Questa sera si sfidavano per la Finale:

In gara si sono presentati tutti con canzoni veramente molto belle. Wrongonyou ha presentato Lezioni di Volo, Davide Shorty era con la sua Regina, Gaudiano ha portato invece Polvere da Sparo ed infine Folcast aveva scopriti.

Il risultato ed il vincitore di Sanremo Giovani 2021 è stato scelto dalla giuria demoscopica dopo un’attenta analisi. La gara è iniziata intorno alle 20:45 di questa sera e si è protratta fino alle 21:15 quando è stato poi dichiarato il vincitore.

Sanremo Giovani 2021 | VINCITORE

Qui sotto puoi trovare il nome del vincitore di Sanremo Giovani 2021 ed il video della sua canzone.