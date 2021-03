Davide Shorty a XFactor: ecco come è andata

Davide Shorty, all’anagrafe Davide Sciortino, è uno degli artisti in gara a Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte ed è in finale con il brano Regina. Nel suo passato, rientra la partecipazione al talent X Factor, per la precisione nel corso della nona stagione. Come è andata quell’esperienza? Scopriamolo assieme nelle prossime righe di questo articolo.

Davide Shorty: come è andata l’esperienza a X Factor?

Davide Shorty ha partecipato a X Factor nel 2015. Concorrente della squadra degli Over capitanata da Elio, ha conquistato fin da subito il pubblico con il suo talento e il suo stile musicale originale.

Arrivato in finale a X Factor, l’attuale concorrente delle Nuove Proposte di Sanremo 2021 si è distinto durante il talent di Sky per l’anima soul con la quale ha cantato l’inedito My Soul Trigger. A X Factor 2015, si è classificato al terzo posto.