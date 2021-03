FEDEZ | Il braccialetto per l’ansia è un bluff? Ecco cosa dice l’esperto

Fedez sta partecipando in questi giorni al Festival di Sanremo insieme a Francesca Michielin ed una cosa è stata sottolineata durante un’intervista, ovvero la presenza al suo polso di un braccialetto per l’ansia. Gli esperti però non hanno perso tempo a dire la loro su quello che realmente possa essere.

Secondo i medici infatti il braccialetto potrebbe essere abbastanza inutile. “Non vi è evidenza – sottolineano gli specialisti della SIP – della sua efficacia”. La Società italiana di psichiatria infatti pensa più ad un’azione di placebo e suggestione.

A spiegarlo è Massimo Di Giannantonio, il presidente della Sip che sottolinea come il braccialetto elettronico contribuisce a depolarizzare le cariche elettriche e dovrebbe diminuire l’ansia. «Il potere di suggestione e l’effetto placebo sono elementi tutto sommato importanti per la salute mentale – aggiunge Di Giannantonio – Ma resta fondamentale rivolgersi allo specialista, soprattutto nell’attuale e perdurante condizione di ansia e stress dovuta all’isolamento per la pandemia» di Covid-19, «per evitare scorciatoie “fai da te” che potrebbero rivelarsi pericolose – avverte il numero uno della società scientifica – soprattutto in chi rischia di sviluppare disturbi cronici».