Folcast, perchè si chiama così?

Perché Folcast si chiama così? Sono in tantissimi a farsi questa domanda in merito al giovane cantante, in finale tra le Nuove Proposte di Sanremo 2021 con il brano Scopriti. Scopriamo assieme la risposta nelle prossime righe!

Folcast: cosa sapere sul suo nome d’arte

Per capire l’origine dello pseudonimo Folcast, bisogna guardare al nome di battesimo del concorrente di Sanremo 2021, che all’anagrafe si chiama Daniele Folcarelli (le prime lettere del cognome sono quindi le stesse che ha scelto per il nome con cui si presenta quando canta).

Nato a Roma nel 1992, ha iniziato il suo percorso nel mondo della musica, anche grazie alla famiglia fortemente appassionata di quest’arte, quando aveva 11 anni.

Ha cominciato a suonare la chitarra da piccolo e si è laureato in chitarra pop al Conservatorio. Con un focus particolare sul groove, la sua musica ha visto la prima importante svolta nel 2017, anno in cui è uscito l’album Quess.

Folcast, che ha aperto l’esibizione di Daniele Silvestri al Festival Suoni di Marca nell’estate 2020, porta a Sanremo, palco che lo vede all’esordio, il brano Scopriti, da lui stesso composto. Alla produzione di questo pezzo ha lavorato Tommaso Colliva, artista che ha alle spalle collaborazion con grandi nomi della musica internazionale, come per esempio i Muse.