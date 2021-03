Ghemon e Diodato: da cosa sono collegati i due cantanti?

Ghemon e Diodato: cosa collega i due cantanti? Scopriamolo assieme nelle prossime righe di questo articolo!

Ghemon e Diodato: cosa li accomuna

Ghemon, all’anagrafe Giovanni Luca Picariello, è in gara a Sanremo 2021 con Momento Perfetto. Diodato, invece, ha partecipato, vincendo, nel 2020. La sua Fai Rumore non ha segnato solamente il Festival di Sanremo, ma anche la musica italiana in generale nei mesi successivi, entrando nel cuore della gente soprattutto durante il lockdown. Nella fase più dura delle restrizioni per il Coronavirus, tantissime persone l’hanno cantata dai balconi della propria casa.

Cosa accomuna i due cantanti? Il fatto di aver calcato assieme il palco del Festival nel 2018. Ai tempi, Diodato era in gara con Roy Paci e ha scelto proprio Ghemon per duettare con lui nel brano Adesso.

Pochi giorni dopo la vittoria di Diodato con Fai Rumore, Ghemon gli ha dedicato delle parole meravigliose (e ironiche) su Twitter.

“Tutte le cose belle che dite di Diodato, che ha una voce stupenda, che scrive bellissime canzoni, che é un ragazzo dai modi di altri tempi, che è un’anima pura, sono tutte verità, le confermo. Ma bisogna avere il coraggio di dire anche che è da prima di Sanremo che mi deve 5 euro”

I due cantanti sono tornati assieme sul palco dell’Ariston nel 2019 quando Ghemon, in gara, ha scelto Diodato e i Calibro 35 per accompagnarlo nel brano Rose Viola.