IRAMA | La madre sembra la sorella: ecco la foto

Irama è in gara in questi giorni per il Festival di Sanremo 2021 e sta portando sul palco dell’Ariston la sua canzone “La genesi del tuo cuore”. Sta riscuotendo parecchio successo nonostante non si sia potuto esibire a causa del Covid che ha colpito due dei suoi collaboratori più vicini.

Andiamo però a vedere chi è la madre di Irama. Molte persone infatti non sanno che la donna è stupenda e sembra quasi una sorella di Irama piuttosto che la mamma. Durante una puntata di Amici, talent al quale lo stesso Irama ha partecipato, c’è stata una vera e propria sorpresa.

Sua madre infatti era al telefono, o meglio era in collegamento video ed ha sottolineato che a casa erano tutti fieri di lui e di ciò che stava riuscendo a fare proprio ad Amici. Proprio durante quella puntata si è scoperto la madre di Irama è stupenda e sembra quasi una sorella. La sua età non è conosciuta ma certamente la donna sembra più una ragazza che una persona di 50 anni (su per giù, data l’età di Irama, sarà questa la sua).

L’emozione di vedere la madre a tutto schermo durante Amici per Irama è stata incredibile e nonostante sia una persona molto riservata è capitato, non raramente, che pubblicasse qualche fotografia sui social proprio in compagnia della sua famiglia.