Max Gazzè, chi sono i suoi cinque figli?

Max Gazzè, in gara a Sanremo 2021 con la Trifluoperazina Monstery Band con il brano Il Farmacista, è padre di cinque figli. Scopriamo qualcosa di più su di loro!

Chi sono i figli di Max Gazzè

Max Gazzè, classe 1967, è padre di Samuele, Bianca, Emily, Silvia e Guglielmo. Bianca, Samuele ed Emily sono nati dalla relazione tra il cantante, che ha calcato il palco dell’Ariston diverse volte, e l’ex moglie Maria Salvucci, che sono stati sposati per 15 anni.

Da un’altra relazione (con una donna di nome Sabrina), l’artista romano ha avuto Silvia e Guglielmo, arrivato nel 2016.

Gazzè ha parlato più volte del rapporto con i figli.

“Avere figli di età così distanti mi dà la possibilità di rivivere ogni volta tutte le fasi della loro crescita, ed è meraviglioso“

In un’intervista di qualche anno fa, il cantante romano concorrente di Sanremo 2021 si è definito un padre molto presente, specificando che, anche se i suoi figli sono nati da due madri diverse, fa di tutto per stare con loro quando non è in tournée.