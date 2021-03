NOEMI | Neffa si difende e tuona: “Io non ho sbagliato!”

E’ stata probabilmente una delle cose più discusse di queste ultime ore ma l’errore di Neffa durante il duetto con Noemi non esisterebbe. Infatti proprio il cantante ha voluto dire la sua dopo che si è visto che andavano fuori tempo. L’esibizione invece sarebbe stata pregiudicata da diversi difetti audio.

Torniamo ai fatti del 4 Marzo e vediamo Neffa e Noemi che salgono sul Palco dell’Ariston per cantare “Prima di andare via”. L’esibizione fa parte della terza serata di Sanremo 2021, quella dedicata alle cover. Purtroppo però la performance è stata subito criticata sui social network perchè Neffa avrebbe rovinato il duetto. Molti infatti sostengono che il cantante sarebbe andato fuori tempo.

Il suo però non è stato assolutamente un errore, così come ha voluto sottolineare anche lui, piuttosto un problema tecnico che sarebbe stato causato da un computer. Proprio su Instagram, Neffa ha spiegato le cause e soprattutto ha espresso delusione e rabbia per la performance.

Neffa | Cosa ha detto

So che in tv è sembrato che abbia sbagliato la mia canzone. Voglio dire che questa canzone l’ho cantata tante tante volte e è impossibile che la sbagli. Vi garantisco che è successo qualcosa nella trasmissione, perché io ero preciso sulla base. Vabbè, è stato bello comunque esserci. Mi dispiace se è sembrato che andassi storto, perché ci tenevo, anche e soprattutto per Noemi che è superbrava, a fare bene la cosa. Vi garantisco che la stavo facendo bene, poi mi hanno detto che ero storto. (Neffa)