Omar e Otis, ecco i due figli di Orietta Berti

Orietta Berti, in gara a Sanremo 2021 con Quando ti Sei Innamorato, è madre di Omar e Otis Paterlini, nati dal suo amore per il marito Osvaldo. Scopriamo cosa fanno i figli di una delle artiste italiane più amate.

Omar Paterlini: tutto sul figlio maggiore di Orietta Berti

Omar Paterlini è nato nel 1975. Ciò significa che, nel 2021, compirà 46 anni. Su di lui si hanno poche informazioni. Il primogenito di Orietta Berti e Osvaldo Paterlini – che sono convolati a nozze nel lontano 1967 – è molto riservato. Tra le poche cose che si sanno di lui c’è il fatto che è un grande appassionato di musica e che ha suonato la chitarra in una band.

Otis: quanti anni ha e che lavoro fa il secondogenito di Orietta Berti

Otis Paterlini è nato nel 1980. Quest’anno compirà quindi 41 anni. Diplomato in Ragioneria, si è laureato in Scienze della Comunicazione discutendo una tesi a dir poco speciale e dedicata alla carriera della madre.

Appassionato di basket, ha giocato a livello professionale. Sposato con Lia Chiari, è padre di Olivia, la prima nipotina per la cantante, che è una nonna innamoratissima. La bimba, come da tradizione di famiglia, ha un nome che inizia per O.