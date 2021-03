Vincenzo Mollica, ecco la speciale lettera per Fiorello

Vincenzo Mollica è uno dei giornalisti più famosi in Italia ed il suo rapporto con il comico e show man Fiorello è noto a tutti. Proprio durante la prima serata del Festival di Sanremo, lo stesso Fiorello ha duettato con un Vincenzo Mollica proiettato sul famoso terrazzo dell’Ariston.

Proprio per questo motivo Vincenzo Mollica ha scritto una lettera per Fiorello per complimentarsi per l’incredibile lavoro che sta svolgendo per questo festival. Accanto ad Amadeus, infatti, Fiorello sta tenendo alta l’attenzione verso la manifestazione in maniera egregia.

Lo stesso Fiorello ha poi risposto ed ha sottolineato di essersi anche emozionato per il servizio mandato in onda questo pomeriggio durante la puntata di “La Vita in Diretta”.