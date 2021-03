Willie Peyote, ecco quando lavorava in un call center

Willie Peyote, all’anagrafe Gugliemo Bruno, è uno dei cantanti in gara a Sanremo 2021. Il rapper torinese ha portato all’Ariston la canzone Mai Dire Mai (la locura). Nel corso della serata delle cover, ha duettato con Samuele Bersani sulle note di Giudizi Universali.

Laureato in Scienze Politiche e profondamente legato alla sua città, ha cambiato letteralmente vita per dedicarsi alla sua passione per la musica.

Willie Peyote: il lavoro al call center

Willie Peyote, laureato in Scienze Politiche, prima di sfondare nel mondo della musica – i suoi inizi sono stati in una band punk rock dove suonava il basso – aveva una vita molto diversa.

Il rapper, classe 1985, lavorava infatti in un call center. Aveva un contratto a tempo indeterminato ma, stufo di quella vita, ha dato le dimissioni e, dopo la vittoria al concorso Genova x Voi, ha visto la sua carriera andare incontro alla svolta che lo ha poi portato sul palco più importante d’Italia per un musicista.