Alberto Tomba, chi è: età, moglie, figli e patrimonio

Alberto Tomba è uno dei nomi più importanti dello sport italiano. L’ex sciatore sarà tra gli ospiti di Sanremo 2021 in occasione della serata finale del Festival.

Età

Nato a Bologna il 19 dicembre 1966, Alberto Tomba ha attualmente 54 anni e ne compirà 55 alla fine dell’anno.

Ex sciatore alpino, con le sue 50 vittorie in Coppa del Mondo è il quarto sciatore più vincente al mondo nella sua disciplina.

Moglie

Chi è la moglie di Alberto Tomba? L’ex campione di sci non è mai stato sposato. L’unico suo amore noto è quello con Martina Colombari. I due sono stati assieme tra il 1991, anno in cui l’attuale moglie di Billy Costacurta ha vinto Miss Italia, e il 1994.

Ecco le parole con cui il campione ha descritto il suo amore con la Colombari: “Quella con Martina è stata una storia che ha fatto epoca, siamo cresciuti insieme ed è rimasta una bella amicizia”.

Nel 2013, Alberto Tomba ha affermato di aver avuto un “mini-flirt” con Deborah Compagnoni.

Figli

Alberto Tomba non ha figli.

Patrimonio

Non si hanno informazioni ufficiali sul patrimonio di Alberto Tomba che, oltre ad essere un ex campione di sci, è anche sommelier. Per quanto riguarda la sua attività sportiva, è importante ricordare che lui stesso ha affermato di non aver mai gareggiato in discesa libera perché sua madre non voleva.