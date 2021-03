Arisa | Nuovo fidanzato e matrimonio in arrivo: “Finalmente credo”

Arisa è senza alcun dubbio una delle cantanti più conosciute ed apprezzate in Italia e per questo motivo il gossip su di lei non manca mai. E’ ormai risaputo infatti che la cantante abbia un nuovo fidanzato. Si tratta di Andrea Di Carlo, volto noto nello spettacolo ed in televisione per i suoi trascorsi proprio alla Rai.

Sull’argomento è tornata anche lei ed ha anche sottolineato una novità che ha lasciato i fan senza parole. L’artista infatti sarebbe addirittura ad un passo dal matrimonio. I due, secondo quanto rivelato dai vari tabloid, avrebbero già fissato una data per la cerimonia per Maggio 2022. Tutto questo, chiaramente, Covid permettendo.

La coppia dunque sta facendo veramente sul serio e sulla questione del matrimonio di Arisa torneremo sicuramente a parlarne tra qualche tempo. Speriamo dunque di poter avere sempre più informazioni su un argomento che potrà destare tantissimo clamore mediatico.

Chi è il fidanzato di Arisa

Andrea Di Carlo è il fidanzato di Arisa. E’ una persona che si occupa di spettacolo oltre ad essere autore televisivo. Ha lavorato alla Rai per Oggi è un altro giorno ed è anche il titolare della Adc Management. Si tratta appunto dell’agenzia dalla quale Rai 1 contatta i vari ospiti. Tra questi vi è anche Can Yaman.

Molto probabilmente Arisa e Andrea Di Carlo si sono conosciuti in maniera professionale dato che assiste comunque la cantante come manager e, successivamente, abbiano deciso di fare un passo in avanti nella loro relazione.