Ornella Vanoni, biografia: età, figli, marito e dove abita

Ornella Vanoni, tra le donne simbolo della musica italiana, sarà tra gli ospiti della finale di Sanremo 2021. Scopriamo qualcosa di più su questa artista!

Età

Ornella Vanoni è nata a Milano il 22 settembre 1934. Ciò significa che ha attualmente 86 anni e che ne compirà 87 in autunno.

Figli

Cantante, attrice, donna che, con il suo talento, ha saputo attraversare decenni e decenni della storia dello spettacolo italiano: tutto questo e molto altro è Ornella Vanoni. L’artista è madre di un unico figlio: Cristiano Ardenzi. Classe 1962, è nato dalla sua relazione con l’impresario Lucio Ardenzi.

Marito

Lucio Ardenzi, all’anagrafe Lucio Minunni, è stato l’unico marito di Ornella Vanoni. Nato nel 1922 e venuto a mancare nel 2002, ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica negli anni ’40 con la canzone Ombretta.

Dopo il secondo conflitto mondiale ha iniziato la sua carriera come impresario teatrale. A lui si deve la scoperta di artisti come Giorgio Albertazzi e Anna Proclemer. Ha sposato Ornella Vanoni nel 1960. La coppia, si è separata cinque anni dopo.

Dove abita

Ornella Vanoni che ha abitato per tanti anni a Milano – in Largo Treves per la precisione – vive attualmente a Venezia, in Fondamenta delle Zattere.