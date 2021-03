Serena Rossi, biografia: età, figlio, marito, compagno e matrimonio

Serena Rossi calcherà il palco di Sanremo 2021 come co-conduttrice accanto ad Amadeus e Fiorello. Tra le attrici più talentuose del panorama italiano, condividerà l’esperienza con Giovanna Botteri e Tecla Insolia.

Età

Serena Rossi è nata a Napoli il 31 agosto 1985. Ciò significa che ha attualmente 35 anni e che ne compirà 36 nell’estate 2021.

Figlio

Il 5 novembre 2016, Serena Rossi è diventata mamma di Diego. Il nome del piccolo è stato scelto in onore di Diego Armando Maradona.

Compagno

Serena Rossi è legata da tanti anni all’attore Davide Devenuto, padre del piccolo Diego. La coppia ha lavorato assieme più volte. Conosciutisi sul set di Un Posto al Sole, soap a cui la Rossi deve la sua fama, hanno condiviso anche l’esperienza di Mina Settembre.

Matrimonio

Serena Rossi e Davide Devenuto non sono sposati. L’attore romano, nel febbraio 2019, ha fatto alla compagna la proposta via telefono mentre lei era ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In.

Le loro idee per quanto riguarda le nozze sono però molto diverse: lui preferirebbe una cosa discreta in comune, lei un matrimonio in grande.

“Ci sposeremo un giorno. Vorrei avvenisse alle mie condizioni, ma in casa comanda lei”: queste le parole dell’attore romano in merito alle nozze che, qualora dovessero arrivare, coronerebbero una famiglia già speciale così!