Tecla Insolia, biografia: età, genitori, fidanzato, fiction e film

Tecla Insolia è la giovane attrice e cantante che affiancherà Amadeus e Fiorello come co-conduttrice nel corso della finale di Sanremo 2021. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata!

Età

Tecla Insolia è nata a Varese il 13 gennaio 2004. Trasferitasi con la famiglia a Piombino quando era una bambina, ha attualmente 17 anni.

Genitori

I genitori di Tecla Insolia si chiamano Maria e Vincenzo e hanno origini siciliane. La giovane artista, che ha partecipato a Sanremo 2020 tra le Nuove Proposte arrivando in finale, ha due fratelli: Gioele e Santiago.

Fidanzato

Chi è il fidanzato di Tecla Insolia? Non si hanno informazioni ufficiali sulla vita privata della giovanissima artista che, a quanto pare, concentra tutte le sue energie sul canto e sulla recitazione.

Fiction

Come già detto, Tecla Insolia è anche attrice. Tra le fiction a cui ha partecipato è possibile citare L’Allieva – la seconda stagione per la precisione – ma anche Vite in Fuga, serie tv che l’ha vista recitare accanto a Claudio Gioè.

Film

Tecla Insolia ha fatto parte del cast del film La Bambina che non Voleva Cantare, film tv diretto da Costanza Quatriglio e dedicato alla giovinezza di una delle donne simbolo della storia della musica italiana: Nada.