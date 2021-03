Umberto Tozzi: età, moglie, figli e vita privata

Umberto Tozzi, tra gli ospiti della serata finale di Sanremo 2021, è uno dei cantanti italiani più famosi. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui!

Età

Umberto Tozzi è nato a Torino il 4 marzo 1952. Ciò significa che ha attualmente 69 anni.

Moglie

Umberto Tozzi è sposato dal 1995 con Monica Michielotto. I due, come rivelato dalla donna, si sono conosciuti a una sfilata.

Figli

Tozzi è padre di Nicola Armando, Gianluca e Natasha. Il primo figlio del cantante è nato dalla sua relazione con la ex compagna Serafina Scialò, trovata morta nel gennaio 2020 nell’appartamento di Udine presso il quale risiedeva da tempo (era dipendente di una scuola della città).

Gianluca, invece, è figlio di Monica Michielotto ed è nato da una relazione che la donna ha avuto prima di conoscere Tozzi. Il cantante di Ti Amo ha riconosciuto il giovane, che ha alle spalle una storia con Raffaella Fico, come suo figlio. Nel 1989, Tozzi e la moglie hanno accolto Natasha, oggi affermata influencer.

Vita privata

Fatta eccezione per i dettagli sopra riportati, sulla vita privata di Umberto Tozzi non si sa altro. Tra gli altri aspetti noti c’è il fatto che il cantante, poco dopo la morte dell’ex compagna, ha affermato che la donna avrebbe incassato in maniera fraudolenta la somma di 450 milioni di lire tramite due assegni firmati da lui in bianco.