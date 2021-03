Willie Peyote | Crisi con la fidanzata: cosa è successo

Willie Peyote è uno dei cantanti in gara per Sanremo 2021 e su di lui sono uscite veramente tantissime notizie durante questa settimana. Sembrerebbe infatti che il cantante sia attualmente in crisi con la propria fidanzata e per questo motivo abbiamo pensato di andare un po più a fondo all’interno della vicenda.

Guglielmo Bruno, questo il vero nome di Willie Peyote, si è infatti definito libero e single e vive in una casa da 70 metri quadri. Da solo. Lo ha raccontato durante un’intervista ed ha anche sottolineato che l’amore non è eterno. Tra i suoi brani vi è anche una canzone che ha dedicato ad una donna. Si chiama “La tua futura ex moglie”.

Sembra comunque che non vi sia mai stata una vera e propria relazione tra i due anche se Willie Peyote si è detto innamorato di questa persona. Ha sottolineato, inoltre, che è una persona molto pretendente e per questo motivo sarà dunque molto complicato riuscire a trovare un’anima gemella.