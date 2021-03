Bianca Nappi, chi è: età, figli, marito

Bianca Nappi è una delle attrici italiane più famose. Attualmente, è in tv con Le Indagini di Lolita Lobosco, fiction con protagonista Luisa Ranieri nella quale interpreta il personaggio di Marietta.

Età

Bianca Nappi è nata a Trani, città in provincia di Bari nota per la bellezza della sua cattedrale, il 12 gennaio 1980. Ciò significa che ha compiuto da poco 41 anni.

Figli

Bianca Nappi, che ha esordito al cinema nel lontano 2008 con il film Un giorno perfetto davanti alla macchina da presa di Özpetek, ha un figlio di nome Romeo, che ha attualmente due anni.

Marito

Chi è il marito di Bianca Nappi? L’attrice pugliese non si è mai sposata. Parlando della sua vita sentimentale nel 2017 in occasione di un’intervista a Vanity Fair, ha affermato di avere un compagno. Non ha rivelato il suo nome, ma ha affermato che lo ha soprannominato Mr.Dimostrazone, dichiarando che si sono incontrati nel momento giusto e che stanno bene.