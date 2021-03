Chi sono i Maneskin? Età, componenti, canzoni e fidanzati

I Maneskin hanno vinto il Festival di Sanremo 2021. Andiamo a scoprire più da vicino chi fa parte di questo stupendo gruppo Rock che da diversi anni è conosciuto in tutta Italia e non solo. Innanzi tutto partiamo dal dire che il gruppo dei Maneskin è composto da quattro componenti che provengono tutti da Roma. Il nome della band invece deriva dal danese, lingua d’origine di una dei componenti e significa “chiaro di luna”.

Maneskin | Età e Componenti

Come abbiamo già detto i componenti dei Maneskin sono quattro: Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Vediamo più da vicino qualcosa su ognuno dei quattro componenti. Iniziamo da Damiano che è nato nel 1999, precisamente l’8 Gennaio. Oggi ha 22 anni ed è sotto il segno del Capricorno. Lui è la voce dei Maneskin. Proseguiamo dunque con Victoria. La ragazza ha origini danesi ed è nata il 28 Aprile del 2000. Oggi ha 20 anni ed è sotto il segno del Toro. E’ la bassista dei Maneskin.

Continuando parliamo dunque di Thomas che è nato nel 2001, il 18 Gennaio. Oggi ha 20 anni ed è sotto il segno del Capricorno. Lui è il chitarrista mentre Ethan è nato l’8 Ottobre del 2000 ed anche lui ha 20 anni. E’ sotto il segno zodiacale della Bilancia ed è il batterista dei Maneskin.

Maneskin | Fidanzati

La vita privata dei Maneskin è piuttosto oscura. Infatti su di loro non vi sono tantissime informazioni anche se possiamo dire per certo che la loro amicizia è nata a scuola, al liceo Kennedy a Monteverde, un paese in provincia di Roma. Hanno iniziato suonando per le strade, appunto, della capitale e nonostante il leader sia Damiano, quella che tiene realmente le redini è Victoria che per prima ha creato la band e che, soprattutto, suona da quando aveva 8 anni.

I Maneskin sono una band completamente fuori da ogni schema. La loro vita sentimentale è molto particolare. Qualche anno fa fece molto clamore una fotografia di Damiano che baciava Thomas ma non si può confermare l’omosessualità dei due: non hanno mai confermato. Inoltre vi è stata anche una love story tra Damiano e Victoria. I due hanno sempre smentito ed in più sembra proprio che fino a qualche tempo fa Damiano abbia avuto comunque una fidanzata che si chiama Lucrezia.

Continua a leggere: