DAMIANO DAVID dei Maneskin | Il tatuaggio sorprende tutti: FOTO

Damiano David il cantante dei Maneskin, il gruppo rock che ha vinto Sanremo 2021. Il trionfo, avvenuto durante l’ultima sera del Festival di Sanremo ha permesso a Damiano ed al suo gruppo di farsi conoscere, ancora di più, da tutti gli italiani. Molti erano infatti coloro che non conoscevano i Maneskin probabilmente anche a causa del fatto che il loro è un pubblico prevalentemente giovanile. Il brano Zitti e Buoni però è arrivato vincere il Festival di Sanremo 2021 ed ora i ragazzi di Roma sono sulla bocca di tutti.

Il gruppo è formato da quattro componenti. Oltre a Damiano vi sono infatti Victoria de Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Si sono conosciuti a Roma, infatti tutti e quattro frequentavano lo stesso istituto proprio nella Capitale italiana.

Damiano dei Maneskin | Tatuaggio

Tornando a Damiano David ha fatto vedere in questi giorni tutti i suoi tatuaggi che rispecchiano il suo spirito ribelle. Il look infatti è molto originale e non passa per nulla inosservato.

Il ballo della Vita è il titolo di un album dei Maneskin e proprio Damiano ha deciso di tatuarselo addosso. Secondo il cantante infatti questo album è come un figlio e proprio per questo motivo è giusto potergli dedicare un tatuaggio.