DOMENICA IN 7 MARZO | Non va in onda? Ecco la situazione

Domenica In il 7 marzo 2021 non va in onda alla solita ora. Come mai? Scopriamo assieme nelle prossime righe la risposta!

Domenica In: quando va in onda il 7 marzo?

L’inizio della diretta di Domenica In di domenica 7 marzo slitta di circa un’ora e mezza. Il programma guidato da Maria Venier andrà infatti in onda alle 15.30 e non alle 14.00 per via della messa di Papa Francesco in Iraq. I fan della trasmissione di zia Mara non soffriranno molto per questo piccolo cambiamento in quanto, per questa puntata, ci sarà un focus speciale su Sanremo 2021.

Nello studio Rai ci saranno ovviamente i Maneskin, che hanno vinto il Festival con Zitti e Buoni, ma anche tantissimi altri ospiti. Tra questi è possibile citare l’imitatore Vincenzo De Lucia, che impersonerà Ornella Vanoni (la cantante è stata tra gli ospiti della finale, durante la quale ha proposto un medley dei suoi successi e ha duettato con Francesco Gabbani sulle note di Un Sorriso Dentro il Pianto).

A Domenica In ci sarà anche Gaudiano, che ha vinto tra le Nuove Proposte con Polvere da Sparo, e gli altri Campioni.

Non mancherà un collegamento con Achille Lauro che, dopo aver incantato i telespettatori di Sanremo con i suoi quadri, ne dedicherà uno a Mara Venier.

Oltre agli ospiti musicali, nel salotto di zia Mara non mancheranno i commentatori. Si tratta nello specifico di Cristiano Malgioglio, Giovanna Botteri – co-conduttrice accanto ad Amadeus durante la finale – Roberto Poletti, Pino Strabioli e la coppia Francesca Barra e Claudio Santamaria, che hanno ballato un twist in perfetto stile Pulp Fiction durante uno dei quadri di Achille Lauro.