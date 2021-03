Ermal Meta è albanese? Tutto sulla sua vita privata: Amici e significato del nome

Ermal Meta è uno dei cantanti più importanti in Italia e per questo motivo non potevamo fare altro che andare a parlare della sua vita privata. Il cantante è stato scoperto durante l’edizione di Sanremo 2017 dove si è classificato terzo ma ha vinto il premio della Critica. In quell’occasione la canzone fu Vietato Morire.

Dopo di che è stato invitato ad essere giudice di Amici nel 2016, mentre nel 2018 ha trionfato insieme a Fabrizio Moro a Sanremo. Quest’anno ha nuovamente partecipato al Festival di Sanremo e la sua è sicuramente una carriera in ascesa.

Ermal Meta è nato il 20 Aprile 1981. E’ un ragazzo albanese: la sua città natia è Fier. E’ nato sotto il segno zodiacale dell’Ariete e si trasferisce in Italia quando aveva 13 anni insieme a madre e fratelli. Tronca tutti i rapporti con il padre che lui stesso definisce violento. Addirittura in una canzone racconta proprio tutti i problemi che suo padre gli ha creato e con il quale non parla già da quando era un adolescente.

Il nome di Ermal Meta, in albanese, significa Vento di montagna e proprio sulla questione il cantante ha voluto dire la sua a Sorrisi e Canzoni: “Da noi è tipico come i vostri Carlo o Alessandro. La cultura albanese è piena di nomi con significati belli e inconsueti“

Secondo le classifiche di Google, Ermal Meta è stato tra i personaggi più ricercati del 2017.