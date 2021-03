Fedez, conosci la sua ex fidanzata? Ecco chi è!

Fedez è sicuramente tra i cantanti più importanti in Italia ed ha partecipato a Sanremo 2021 insieme a Francesca Michielin. Durante la settimana il duo ha dimostrato veramente tanto e sono riusciti a portare una canzone meravigliosa. Andiamo però a scavare un po più a fondo nella vita privata di Fedez.

Il cantante, infatti, è sposato con Chiara Ferragni ma prima di lei ha avuto un’altra grande fidanzata.

Fedez – Ex fidanzata

L’ex fidanzata di Fedez è Giulia Valentina. La ragazza è nata a Torino nel 1990, precisamente il 15 ottobre. I suoi genitori erano siciliani ed a 17 anni si trasferisce in Francia per imparare la lingua: abita a Parigi. Dopo il diploma si iscrive dunque all’Università di Milano e si laurea in Economia e Commercio.

Oggi Giulia Valentina è una fashion blogger e diversamente da Fedez non ama i tatuaggi. Ha due chihuahua che si chiamano Guè, in onore del cantante, e Chew. Quest’ultimo nome arriva da Chwbacca di Star Wars.