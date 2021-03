Filippo Scicchitano, chi è: età, genitori, fidanzata e vita privata

Filippo Scicchitano è uno dei giovani attori del momento. Scopriamo qualcosa di più su di lui!

Età

Filippo Scicchitano è nato a Roma il 13 ottobre 1993. Ciò significa che ha attualmente 27 anni e che ne compirà 28 nell’autunno 2021.

Genitori

Non si hanno informazioni ufficiali in merito ai genitori di Filippo Scicchitano.

Fidanzata

Filippo Scicchitano, che sta conquistando il pubblico Rai con la sua interpretazione di Danilo nella fiction Le Indagini di Lolita Lobosco, è fidanzato? Sulla vita sentimentale dell’attore, che ha esordito per caso dopo essere stato scoperto da adolescente mentre accompagnava un amico a un provino per il film Scialla!, non si hanno informazioni ufficiali.

Negli anni il suo nome è stato accostato a quello dell’attrice Giulia Valentini, sua partner sul set di Un Giorno Speciale. Le voci in questione, però, non hanno mai trovato conferma.

Vita privata

Come già detto, sulla vita privata di Filippo Scicchitano non si hanno notizie ufficiali. Soprattutto sui social, il giovane attore condivide solo dettagli relativi al suo lavoro.