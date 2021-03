Il Principe Filippo è morto? Ecco la situazione

Una notizia sconvolgente potrebbe arrivare tra poche ore. Secondo alcune voci il Principe Filippo sarebbe morto. A sottolinearlo sono i tanti tabloid dopo che hanno saputo che Harry è stato richiamato nel Regno Unito.

Scopri di più: Chi è il Principe Filippo?

Probabilmente questo fatto è proprio per poter dare l’ultimo saluto al nonno, ovvero il Principe Filippo. Ormai da giorni è ricoverato in ospedale. Prima si parlava di semplici infezioni ma successivamente le cose si sono fatte più serie: vi è stato infatti un intervento al cuore e dopo altri trasferimenti in tre diversi ospedali.

Non si hanno notizie sulle condizioni del Principe Filippo e per molti potrebbe anche essere morto. La notizia del richiamo in patria del principe Harry potrebbe sicuramente essere un indizio verso una notizia che non vorremmo mai dare.