LUISA RANIERI | Ecco perchè non è andata a Sanremo 2021

Luisa Ranieri, attualmente in tv con Le Indagini di Lolita Lobosco, non è stata presente al Festival di Sanremo nonostante, inizialmente, il suo nome fosse tra le papabili co-conduttrici.

Luisa Ranieri: perché non è stata presente a Sanremo 2021

A dare l’ufficialità in merito all’assenza di Luisa Ranieri a Sanremo 2021 ci ha pensato a fine febbraio Fanpage, che ha specificato che l’attrice napoletana, sulla base di quanto rivelato da alcune fonti vicine alla testata, non sarebbe stata presente al Festival (esattamente com Giorgia, il cui nome era stato fatto per la rosa degli ospiti musicali).

Per la cantante romana, che ha vinto nel 1995, si parlava di un’esibizione con Ornella Vanoni, che ha poi duettato con Francesco Gabbani nel brano Un Sorriso Dentro il Pianto.

Sui motivi per cui Luisa Ranieri non è andata a Sanremo 2021 non ci sono ufficialità. Le uniche parole in merito sono quelle dell’articolo di Fanpage che, uscito il 25 febbraio 2021, sottolineano che l’attrice non avrebbe calcato il palco dell’Ariston.