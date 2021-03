LUNETTA SAVINO | Hai mai visto chi è il marito?

Lunetta Savino, attualmente in tv con Le Indagini di Lolita Lobosco, è legata da diversi anni a Saverio Lodato. Scopriamo qualcosa su di lui!

Chi è Saverio Lodato, il compagno di Lunetta Savino

Saverio Lodato è il compagno di Lunetta Savino dal 2015. Nato a Reggio Emilia il 6 marzo 1951, ha appena compiuto 70 anni, sei più della compagna. Di origini siciliane, Saverio Lodato è laureato in filosofia e, nel 1979, ha esordio nel mondo del giornalismo iniziando a scrivere sul quotidiano L’Ora.

L’anno successivo ha cominciato a lavorare per L’Unità, lavorando come corrispondente da Palermo. Particolarmente attento alle tematiche della lotta alla mafia, il compagno di Lunetta Savino ha scritto decine di libri.

Il primo è uscito nel 1986 e si intitola Rapporto sulla mafia degli anni ’80. Gli atti dell’Ufficio istruzione del tribunale di Palermo. L’ultimo in ordine di tempo, uscito nel 2018 per i tipi di Chiarelettere, è Il patto sporco. Il processo Stato-mafia nel racconto di un suo protagonista (scritto con Nino di Matteo).

Rapporto con Lunetta Savino

Lunetta Savino e Saverio Lodato sono legati dal 2015. L’attrice pugliese, che ha alle spalle una storia con l’attore Franco Tavassi da cui ha avuto nel 1988 il figlio Antonio, nel salotto di Vieni da Me nel 2019 ha affermato che lei e Lodato fanno spesso “viaggi d’amore” per stare assieme. La coppia, infatti, ha per ora scelto di non convivere.