MANESKIN | Rivelazione shock a Domenica In

I Maneskin hanno vinto Sanremo 2021 ed oggi sono stati ospiti da Mara Venier a Domenica In. I quattro componenti del gruppo hanno prima eseguito il proprio pezzo vincitore di Domenica In e successivamente è iniziata una lunga intervista. “Non ce lo saremmo mai aspettato”. E’ questa la frase con la quale ha iniziato Damiano per rompere il ghiaccio in compagnia di Mara Venier.

“Mai nella vita avremmo potuto immaginare nella vita di vincere Sanremo. E’ stata una sorpresa molto bella e soprattutto è stato inaspettato”. L’emozione mostrata dai Maneskin sul palco dell’Ariston è stata grandissima. Poi ha iniziato a parlare anche Victoria, di origini danesi, e probabilmente proprio X-Factor, come sottolinea Venier, è stato il loro trampolino di lancio.