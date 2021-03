Alberto Matano, biografia: età, fidanzata, mamma e fratelli

Alberto Matano è un celebre giornalista e conduttore, attualmente alla guida de La Vita in Diretta. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

Età

Alberto Matano è nato a Catanzaro il 9 settembre 1972. Ciò significa che ha attualmente 48 anni e ne compirà 49 a fine estate.

Fidanzata

Chi è la fidanzata di Alberto Matano? Sulla vita privata del conduttore non ci sono molte informazioni. Secondo i gossip più accreditati, sarebbe fidanzato da diversi anni. Parlando del suo passato sentimentale e in particolare della paternità, ha usato queste parole: “C’è stato un momento in cui ci sono andato molto vicino, ma ero molto giovane. Poi non è più capitato e, ogni tanto, tra me e me, mi domando come sarebbe stata la mia vita se le cose fossero andate in maniera diversa. Forse, ai tempi, sarei riuscito a fare del mio meglio, mentre oggi, con i ritmi che ho, sarebbe sicuramente più difficile“.

Ha altresì affermato che renderà pubblico un eventuale rapporto sentimentale in caso di avvenimenti importanti come il matrimonio.

Mamma

La madre di Alberto Matano si chiama Marisa Fagà. Classe 1942, è laureata in Lettere e, fino al 1998, ha insegnato Italiano e Storia presso un Istituto Tecnico di Ctanzaro. Per 4 anni, per la precisioni dal 2001 al 2005, è stata, per il Ministero del Lavoro, Consigliera Regionale di Parità e referente del Gruppo di lavoro della Rete Nazionale delle Consigliere di parità.

Fratelli

Alberto Matano ha due fratelli che, come rivelato da lui stesso, lo hanno reso zio di tre nipoti.