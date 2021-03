Antonella Clerici, biografia: età, figlia, marito e compagno

Antonella Clerici è una delle donne simbolo della tv italiana. Conduttrice di talento, ha segnato la storia del mezzo televisivo grazie a numerosi programmi di successo, dalla Prova del Cuoco fino all’attuale È Sempre Mezzogiorno, passando per le varie presenze a Sanremo. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata.

Età

Antonella Clerici è nata a Legnano il 6 dicembre 1962. Ciò significa che ha attualmente 58 anni e che ne compirà 59 a fine anno.

Figlia

Antonella Clerici è diventata madre di Maelle, avuta dall’ex compagno Eddy Mertens, il 21 febbraio 2009. La conduttrice, parlando della maternità, l’ha definita “il più bel regalo della vita”, affermando che, per avere la figlia, si è sottoposta a diverse cure, arrivando anche a farsi le punture di ormoni per i cicli di procreazione medicalmente assistita prima di andare in onda.

Marito

Antonella Clerici si è sposata due volte. Chi sono i suoi ex mariti? Giuseppe Motta, ex giocatore di basket di cui è stata moglie tra il 1989 e il 1991, e Sergio Cossa, sposato a New York nel 2000 (il matrimonio è finito tre anni dopo).

Nel passato della conduttrice c’è anche una storia con Massimo Giletti, che ha parlato di lei come di una delle donne che ha amato di più.

Compagno

Chi è l’attuale compagno di Antonella Clerici? La conduttrice è legata da diversi anni al petroliere Vittorio Garrone, con il quale condivide la vita nella casa di Arquata Scrivia, una dimora immersa nella natura che ha rappresentato l’ispirazione per le scenografie di È Sempre Mezzogiorno.