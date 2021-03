CESARE BOCCI | E’ parente con Marco Bocci?

Cesare Bocci e Marco Bocci sono parenti? Sono tantissime le persone che si fanno domande in merito, dati i due cognomi. Scopriamo assieme la risposta nelle prossime righe di questo articolo.

Cesare Bocci e Marco Bocci: c’è un rapporto di parentela?

Cesare Bocci è uno degli attori italiani più apprezzati. Nato il 13 settembre 1957 a Camerino, provincia di Macerata, è diventato famoso per diversi ruoli, tra i quali è possibile citare quello di Mimì Augello, braccio destro di Salvo Montalbano.

L’attore, che ha recitato in numerose altre fiction – p.e. L’Isola di Pietro e Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – è noto anche per la dolcissima storia d’amore con la moglie Daniela Spada, colpita da un ictus e da un’embolia nel 2000. Caduta in coma a pochi giorni dalla nascita della loro figlia Mia, ha commosso tutti danzando con il marito nel 2018 sulla pista di Ballando con le Stelle.

Cosa dire invece di Marco Bocci? Che è nato a Marsicano il 4 agosto 1978. Famoso per i ruoli di Scialoja in Romanzo Criminale e di Domenica Calcaterra in Squadra Antimafia, dal 2014 è sposato con Laura Chiatti, dalla quale ha avuto i figli Enea e Pablo, nati nel 2015 e nel 2016. I due attori non sono parenti in quanto Marco Bocci si chiama in realtà Marco Bocciolini. Il cognome con cui è noto è quindi uno pseudonimo.