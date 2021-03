Dalila Di Lazzaro, chi è: età, altezza e figlio morto

Dalila Di Lazzaro è una delle attrici più conosciute nel mondo della televisione italiana e per questo motivo abbiamo pensato di scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata. Prima di iniziare purtroppo dobbiamo ricordare che Dalila Di Lazzaro è stata vittima di violenza da parte di un cugino ed è cresciuta, appunto, in un ambiente familiare molto complicato. Quando proprio non ce la faceva più è riuscita a scappare da casa con il suo compagno.

Dalila Di Lazzaro è nata il 29 Gennaio del 1953 ed è sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Subito dopo essere scappata da casa, rimane incinta ed ha il suo primo figlio: Christian Di Lazzaro. Dopo, però, all’età di 17 anni viene rapita e subisce abusi per quattro giorni consecutivi. La sua è una vita sfortunata e piena di dolore ma la ragazza riesce sempre a trovare la forza per rialzarsi ed andare avanti. A questo punto va a Roma e viene notata da Carlo Conti.

La sua bellezza mozzafiato le permette di diventare un volto noto della televisione italiana e finalmente le cose iniziano ad andare bene fino a quando però muore il figlio. Ucciso da un pirata della strada a soli 22 anni. A questo punto Dalila decide di abbandonare la sua carriera ed intraprende una strada improntata sui libri e sul teatro.