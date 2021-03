Dodi Battaglia, biografia: vero nome, età, figli e moglie

Dodi Battaglia è probabilmente uno dei cantanti più famosi in Italia. Per anni è stato la voce ed il chitarrista dei Pooh e per questo motivo andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata.

Dodi Battaglia, il cui vero nome è Donato Battaglia, è nato l’1 Giugno del 1951 a Bologna ed oggi ha dunque 69 anni. Ha vissuto fin da subito in una famiglia di musicisti: il nonno era un pianista, il padre un violinista e lo zio un chitarrista. Già all’età di 5 anni ha iniziato a studiare la fisarmonica ed ha frequentato una scuola musicale fino a 12 anni.

Dopo di che ha iniziato a studiare chitarra ed ha dimostrato fin da subito una grande predisposizione verso questo strumento. Per questo motivo ha iniziato a seguire dei corsi di approfondimento a Bologna ed è entrato a far parte di complessi musicali come I Rigidi ed i Judas.

Dodi Battaglia | Moglie e figli

Dodi Battaglia si è sposato per ben tre volte durante la sua vita ed in totale quattro figli. La prima moglie è stata Lewis, dalla quale sono nate Sara Elizabeth nel 1975 e Serena Grace nel 1977. Dopo di che il primogenito è Daniele che è nato nel 1981: ai tempi Dodi Battaglia era fidanzato con Loretta Lanfredi.

Infine nel 2005 è arrivata l’ultima figlia: Sofia. La mamma è l’attuale moglie di Dodi Battaglia, ovvero Paola Toeschi. I due vivono a Bologna e Dodi, nel frattempo, è diventato anche nonno. Infatti la figlia Sara ha avuto una figlia che si chiama Victoria.