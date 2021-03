FIORELLO | Sapevi che ha due sorelle? Ecco Catena e Anna

Rosario Fiorello è uno dei volti più conosciuti della televisione italiana. Dopo la sua seconda stagione con il Festival di Sanremo, lo showman è sempre più popolare in tutta Italia.

Proprio per questo motivo abbiamo pensato di andare a scavare un po di più all’interno della sua vita privata e scoprire chi sono le sue sorelle. Infatti, Rosario Fiorello ha ben due sorelle, oltre al fratello che è il noto Beppe Fiorello. L’artista italiano, nato nel 1960, è il più grande dei quattro figli.

Rosario Fiorello | Sorelle

Come abbiamo già detto Rosario Fiorello ha due sorelle: si tratta di Catena e Anna. La prima è una scrittrice oltre ad essere anche autrice e conduttrice televisiva. Le è stato dato il nome della nonna ed ha lavorato anche per il FestivalBar e per Buona domenica. Potreste anche aver sentito parlare di lei su Reazione a Catena.

Catena Fiorello è nata il 19 Agosto del 1966 ed è sotto il segno del Leone. Oggi vive a Roma e la sua carriera è piuttosto frizzante. La seconda sorella di Fiorello è invece Anna, della quale non si sente mai parlare perchè è voluta restare lontana dai riflettori.

Gestisce un negozio di ceramiche a Roma e non è mai stata conquistata dal mondo della televisione, differentemente dagli altri tre fratelli. Possiamo conoscere qualcosa in più su di lei proprio da ciò che raccontano. Sono molto uniti tutti e quattro e sono sempre vicini, anche durante i momenti di difficoltà. A sottolinearlo è stata Catena che ha dovuto subire un delicato intervento al seno. Da quanto racconta erano tutti lì, pronti a farla sorridere.