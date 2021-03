Flavio Insinna, biografia: età, figli, padre e compagna

Flavio Insinna è uno dei conduttori italiani più apprezzati. Alla guida da L’Eredità, in passato è stato anche attore. Ha infatti recitato in fiction di successo come Don Matteo. Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata!

Età

Flavio Insinna è nato a Roma il 3 luglio 1965 (il conduttore ha origini siciliane). Questo significa che ha attualmente 55 anni e che ne compirà 56 in estate.

Figli

Flavio Insinna non ha figli. Il conduttore romano ha parlato di questo lato della sua vita in occasione di un’ospitata nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da Me. Ecco le parole che ha usato: “Non ho avuto un figlio, ma non è un cappotto che si esce e si compra, non è successo, ma sono successe tante altre cose“.

Padre

Il padre di Flavio Insinna, di origini siciliane, si chiama Salvatore. Parlando del suo rapporto con il genitore, il conduttore ha affermato che, quando da giovane gli ha detto di voler diventare un dj, si è chiuso nel suo studio a piangere.

Compagna

La compagna di Flavio Insinna si chiama Adriana Riccio. La coppia, legata dal 2016, è uscita allo scoperto nel 2018. Anche se Adriana non fa parte del mondo dello spettacolo, la loro storia è nata in tv in quanto lei è un’ex concorrente di Affari Tuoi (quando ha partecipato, ha portato a casa un premio da 36mila euro).

Che lavoro fa? L’istruttrice di taekwondo, specialità che l’ha vista partecipare ai mondiali e vincere una medaglia di bronzo.