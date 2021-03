FLAVIO INSINNA | Ecco la malattia che lo stava logorando

Flavio Insinna, uno dei conduttori italiani più famosi, ha sofferto in passato di una grave malattia. Scopriamo assieme quale nelle prossime righe di questo articolo.

Flavio Insinna: la malattia di cui ha sofferto

Flavio Insinna ha sofferto per diverso tempo di depressione. A raccontare della lotta contro quella che è una delle patologie più diffuse al mondo ci ha pensato il conduttore stesso de L’Eredità.

Ospite di Oggi è un Altro Giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1, ha parlato così del suo passato: “Sono stato depresso, mio padre mi ha fatto curare e un po’ ne sono uscito e un po’ no. C’è chi dice che se hai il graffio nell’anima o fai lo psicanalista o fai l’attore”.

Il conduttore, che in passato è stato anche attore in fiction di primo piano come Don Matteo, ha specificato che, dopo la morte del padre, ha vissuto un forte momento di sofferenza in quanto, dopo un’adolescenza segnata dal rapporto conflittuale, il genitore lo ha aiutato tantissimo convincendolo a iniziare un percorso di cura.