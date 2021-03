GERRY SCOTTI | “Mio figlio è disabile”: la storia commuove il web

Gerry Scotti, uno dei più seguiti conduttori televisivi italiani, è stato protagonista di una storia che ha fatto parlare tantissimo. Il conduttore, nato nel 1956, oggi ha 64 anni, ed ha un figlio che si chiama Edoardo. Il ragazzo, quasi trentenne, è nato dal primo matrimonio di Gerry Scotti, ovvero quello con Patrizia Grosso. I due si sposarono nel 1991 ed hanno divorziato nel 2009.

Gerry Scotti e il figlio disabile

La storia comunque che andiamo a raccontare oggi non vede come protagonista il figlio di Gerry Scotti. Qualche tempo fa infatti proprio Gerry ricevette una graditissima lettera sui social all’interno della quale la mamma di un ragazzo disabile era entusiasta di come lo “Zio Gerry”, così viene anche soprannominato, riuscisse a portare il sorriso anche al proprio figlio.

Il ragazzino infatti restava sempre a bocca aperta quando Gerry Scotti esclamava “The Wall” e per questo la donna ha voluto ringraziare pubblicamente il presentatore per quanto di buono stava facendo. Il suo sorriso, rassicurante, è infatti entrato all’interno del cuore di tutti gli italiani.